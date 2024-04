Corteo contro G7 -bruciate effigi leader

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 17.57il G7 Clima Energia e Ambiente,ospitato a Venaria Reale (To). Circa un migliaio i manifestanti,bloccati dalle forze dell'ordine in assetto anti-sommossa per impedire l'accesso alla Reggia, hanno acceso un falò in mezzo alla strada e dato fuoco alle gigantografie con i volti deidei Paesi del G7. "Verranno travolti dall' opposizione che non smetteremo mai di fare",hanno urlato dal megafono,sventolando bandiere Palestina e No Tav. Breve blocco anche della tangenziale: "Chi blocca il nostro futuro sarà bloccato".