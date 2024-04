Compleanno in Turchia per Ilary Blasi | la dolce dedicata di Chanel

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 aprile 2024): i festeggiamenti incon i tre figli e il compagno Bastian Mullercompie 43 anni e ha deciso di festeggiare il suo 43esimoincon i tre figli e il compagno Bastian Muller., Isabel e Christian hanno un bellissimo rapporto con la madre, ex moglie di Francesco Totti e insieme sono partiti per lain compagnia del compagno della mamma, Bastian Muller, ormai entrato a far parte della famiglia. Leggi anche–> Ex vippone ammette: “Esperienza terribile fatta per soldi, chiedo scusa al pubblico” Sveglia presto questa mattina pere i ragazzi e Bastian per festeggiare il 43esimodella conduttrice ...