Ilary Blasi - compleanno ad alta quota in Turchia con Bastian e i tre figli

Ilary Blasi compie 43 anni: per festeggiare il compleanno è volata in Turchia con i tre figli e il compagno Bastian Muller. Oltre alle escursioni nelle valli, non è mancata anche l'esperienza mozzafiato in mongolfiera in Cappadocia: ecco quanto costa un volo.Continua a leggere

Continua a leggere>>