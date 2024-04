Ilary Blasi e Bastian Muller alla scoperta della Turchia coi look coordinati

La presentatrice ha pubblicato uno scatto che li ritrae all'aeroporto. Non si conosce la destinazione dei due, ma i due hanno scelto una mise a contrasto, lui total black e lei tutta in argento, dalla borsa all'orologio.Continua a leggere Continua a leggere>>

Ilary Blasi ha approfittato del weekend caldo e soleggiato per partire alla volta di Francoforte, città in cui si è riunita col fidanzato Bastian Muller. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look in pieno stile primaverile?Continua a leggere

Continua a leggere>>