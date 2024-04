Come truccarsi senza arrecare problemi agli occhi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 28 aprile 2024) Per molte donne il trucco è uno strumento utile per mettere in risalto i tratti somatici ed esaltare la bellezza naturale. Può essere usato per coprire piccole imperfezioni e per mettere in risalto alcune parti del viso. Alcune donne ammettono di sentirsi più sicure e belle quando si truccano, ma ci sono sempre alcune piccole precauzioni che devono essere prese su . Secondo gli esperti di Clinica Baviera il trucco aumenta le probabilità di soffrire di patologie oculariblefariti, congiuntiviti, ulcere corneali e irritazioni oculari. Courtesy of Press OfficedanniApplicare correttamente il trucco può aiutare a prevenire dannied è importante per mantenere una buona salute ...