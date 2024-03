Uccise tre donne a Prati | il killer intercettato in carcere | “Mi faccio mettere sotto protezione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giandavide De Pau,di Xianrong Li, Jung Xia Yang e Marta Castano Torres, parla di complotti contro di lui e vaneggia di lavori fatti per i servizi segreti. Per i legali delle vittime si tratterebbe di un maldestro tentativo di farsi passare per incapace di intendere e di volere.