Cina | ambiente ecologico migliora costantemente nel Q1

(Di domenica 28 aprile 2024) Pechino, 28 apr – (Xinhua) – Laha vistorela qualita’ della sua aria e della sua acqua nel primo trimestre dell’anno tra gli sforzi continui del Paese per combattere l’inquinamento e sostenere lo sviluppo verde, come mostrato oggi dai dati ufficiali. Nel primo trimestre, la densita’ media del PM2.5 in 339 citta’ cinesi a livello di prefettura o superiore e’ stata di 43 microgrammi per metro cubo, in calo del 6,5% su base annua, secondo il ministero dell’Ecologia e dell’. La proporzione di giorni con una buona qualita’ dell’aria in queste citta’ e’ stata dell’83,6%, con un aumento di 3,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, hanno rivelato i dati. I dati hanno anche mostrato che l’89,9% delle sezioni monitorate aveva una qualita’ dell’acqua ...