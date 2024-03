Cina | ministro | ambiente ecologico migliorato costantemente nel 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024) Pechino, 09 mar – (Xinhua) – Laha registrato un miglioramento generale e costante dell’nel, grazie alle misure accelerate per ridurre inquinanti atmosferici e idrici, ha dichiarato ieri ildell’Ecologia e dell’, Huang Runqiu. La densita’ di PM2,5, un indicatore chiave dell’inquinamento atmosferico, nelle 339 citta’ cinesi a livello di prefettura o superiore, si e’ attestata mediamente a 30 microgrammi per metro cubo, 3 microgrammi per metro cubo al di sotto dell’obiettivo annuale, ha detto Huang ai giornalisti al margine delle “due sessioni” in corso. Rispetto al 2019, il dato dele’ diminuito di 6 microgrammi per metro cubo, segnando una diminuzione del 16,7%, ha aggiunto. Lo scorso anno sono state ...