Cina | investimenti in uscita aumentano costantemente nel 2023

(Di sabato 10 febbraio 2024) Pechino, 10 feb – (Xinhua) – Gliindellasono aumentatil’anno scorso, secondo il ministero del Commercio. Glidiretti in(ODI) non finanziari dellasono aumentati del 16,7% su base annua a 916,99 miliardi di yuan nel. In termini di dollari, gli ODI sono ammontati a 130,13 miliardi di dollari in questo periodo, in aumento dell’11,4% rispetto all’anno precedente. Gli ODI non finanziari nei Paesi partecipanti alla Belt and Road Initiative si sono attestati a 224,09 miliardi di yuan l’anno scorso, un aumento del 28,4% su base annua. Il volume d’affari dei progetti contrattualizzati all’estero e’ cresciuto dell’8,8% su base annua a 1.130 miliardi di yuan ...