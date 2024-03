L’antico genoma della malaria dallo scheletro romano suggerisce la storia della malattia

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 16 marzo 2024) Unantico svela laUn recente studio ha sequenziato ilmitocondrialeforma più mortale dida unoantico, offrendo nuove prospettive sullain Europa. Un’analisi genetica senza precedenti Laè stata a lungo una delle principali cause di decessi umani. Sequenziare ildi Plasmodium falciparum da reperti antichi potrebbe rivelare come il parassita si sia adattato nel corso dei secoli a trattamenti come il chinino. Un antico agente patogeno alla luce Esistono cinque specie di...