Challengers | Luca Guadagnino spiega l' easter egg a sorpresa su Spider-Man

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 aprile 2024), il regista del nuovo film con protagonista Zendaya, ha recentementeto l'egg adi-Man. Il regista di(titolo che ha ricevuto delle reazioni entusiastiche),, commenta l'egg adi-Man nel suo nuovo film di successo. Quello diè un ruolo molto diverso per Zendaya, l'attrice veste i panni di Tashi, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice che non si scusa per il suo gioco spietato dentro e fuori dal campo. Nella seconda metà del film, Tashi sta discutendo con suo marito Art quando la loro giovane figlia Lily li interrompe per chiedere se può guardare uno dei ...