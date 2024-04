Vedere Challengers di Luca Guadagnino è un' esperienza galvanizzante che condivide qualcosa con la cultura dei videogame

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 27 aprile 2024) Quando esci dal cinema dopo aver visto, l'ultimo film diimmerso nel tennis con Zendaya, ti sei divertito e ti senti addosso anche una certa energia (che sfogheresti volentieri con una partitella racchetta e pallina alla mano). Molto dipende dall'ennesima colonna sonora pazzesca di Trent Reznor e Atticus Ross, qui a cassa dritta e in ascesa costante. Altrettanto dipende dal fatto che hai visto un film pieno di desiderio e adrenalina all'interno di una partita della vita chiusa in una miriade di flashback che aiutano a comprenderla nella tensione e in quanto alla posta in gioco, che è economica, affettiva, esistenziale. Poi, sì, dipende dall'energia erotica che sport e storia sprigionano fin dai primi istanti,di molto sexy ma in modo diverso dai canoni dell'erotismo di un thriller. ...