Challengers | tra classico e contemporaneo - Luca Guadagnino alla corte di Hollywood

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 aprile 2024)perrappresenta la possibilità di entrare in contatto con. Un immaginario essenziale per la Storia del cinema che il regista ha saputo tradire e rispettare, cercando un suo sguardo tra. Il sistema produttivoiano è stato probabilmente il più importante della Storia del cinema. Non solo per le straordinarie pellicole che ha prodotto nella cosiddetta "Golden Age", quel periodo storico che va dagli anni '20, e culmina nel momento delle major (MGM, Paramount, Fox, RKO e Warner Bros) e termina più o meno negli anni '60. La rivoluzione di Elia Kazan e delle incursioni del cinema europeo, il movimento della New, la generazione dei Movie Brats, il postmodernismo e via dicendo. ...