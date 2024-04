Canottaggio - il quattro senza senior maschile si tinge d’argento agli Europei!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Arriva la settima meda per l’Italia, la quarta nelle specialità olimpiche,2024 die paradi Szeged, in Ungheria: nelgli azzurri Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl centrano la piazza d’onore alle spalle della Gran Bretagna e davanti alla Francia. Ottimo inizio dell’imbarcazione azzurra, che si porta subito in testa e dopo 500 metri è prima con 0.89 sulla Romania e 1.08 sulla Gran Bretagna, che inizia a risalire, superando la Romania ed andando a caccia dell’Italia. I britannici prendono la testa ai 1000 metri, con 0.08 sull’Italia. Sul passo la Gran Bretagna allunga in vetta alla gara, mentre gli azzurri, che pagano 3.42 ai 1500 metri, ...