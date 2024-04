Canottaggio - Europei Szeged | I’Italia conquista l’oro nel quattro di coppia maschile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) A, in Ungheria, continuano gliAssoluti di. L’Italia nella giornata di oggi si è vista impegnata nella finale deldifemminile,ndo la settima piazza assoluta con Federica Cesarini, al due Stefania Gobbi, al tre Clara Guerra e prodiere Stefania Buttignon. Successivamente, l’Italia si è qualificata per la finalissima di domani,di due senza, concludendo la gara in terza posizione con Davide Comini e Giovanni Codato. Anche nel doppio Luca Rambaldi e Matteo Sartori staccano il pass per la finalissima, terminando la gara in seconda posizione e dietro solo alla Germania. Infine sesto posto nel singolo, con Gennaro Di Mauro che non trova la finale. Azzurri impegnati poi nelle prime finali, ...