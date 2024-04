Maltempo in Campania - la Protezione civile | Da stanotte temporali intensi in tutta la regione

Prosegue il Maltempo in Campania . La Protezione civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un nuovo avviso di alle rta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido d alle 12 di domani, mercoledì 27 marzo , alle 12 di giovedì 28 marzo , su tutta la Campania . Su queste zone si prevedono precipitazioni, anche a carattere di intenso rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio ... (ildenaro)

La Protezione civile della Regione Campania , “in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale – si legge in una nota -, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, venerdì 19 aprile su tutta la Campania . Sono previste precipitazioni locali o sparse anche a carattere di intenso temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: si ... (ildenaro)

Maltempo Campania: allerta gialla per temporali improvvisi - Napoli, 23 apr. (askanews) – La protezione civile della regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge ...askanews

Meteo Napoli domani, allerta gialla su tutta la Campania: previste piogge e intensi temporali - La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per piogge e temporali improvvisi, repentini e intensi valido dalla mezzanotte finì alle 23.59 di domani ...ilmattino

Maltempo in Campania, allerta meteo gialla per 24 aprile: piogge e temporali - La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per ...pupia.tv