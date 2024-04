Puglia - maltempo | Salent - allerta per temporali Protezione civi -e, previsioni meteo

allerta gialla dall’Abruzzo al nord della Puglia oggi (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile). Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli apuntualmente moderati. Da isolate a sparse, localmente ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli apuntualmente moderati. Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo ... (noinotizie)

Alcune regioni oggi in allerta maltempo (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile). Fra queste la Puglia. Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo con validità dalle 8 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “venti: da forte a burrasca settentrionali.” Il secondo con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a ... (noinotizie)

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di all. Il primo con validità dalle 8 di domani, 19 aprile, per ventiquattro ore. Si prevedono “venti: da forte a burrasca settentrionali.” Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.” Rischio: secondo ... (noinotizie)

