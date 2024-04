Calhanoglu | Rivincita? Oggi non parlo di Milan! Festa con rispetto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024)è intervenuto al termine di Inter-Torino, Lunch Match della trentaquattresima giornata di Serie A escudetto per i nerazzurri di Inzaghi che vincono 2-0 con doppietta proprio del turco. Di seguito l’analisi post-partita rilasciata a DAZN– Hakanparla così dopo Inter-Torino: «I miei figli mi chiedono sempre quando possono scendere in campo eè stata una bella giornata per noi e per loro. Sono contento, non me l’aspettavodi fare doppietta però in giornate così fare due gol e poi dopo fare, tutto il merito è dei tifosi. Rigori perfetti? Ci vuole concentrazione perché io non voglio sbagliare e quando c’è l’occasione voglio metterla dentro. Il segreto è lavorare e crederci. Io volevo che tirasse ...