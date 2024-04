Festa scudetto Inter | Dimarco - Barell - Calhanoglu e Lautaro scatenati tra i tifosi IL VIDEO

(Di martedì 23 aprile 2024) Una notte pazza die di gioia. Neanche la pioggia ha fermato la voglia del popolo nerazzurro di celebrare la seconda stella. Poi, il fatto che sia arrivata proprio contro il Milan, ha resto tutto ancora più speciale per il mondo. Calciatori compresi. Per tantissimi infatti si tratta del primo. Chi invece c’era già nell’anno del tricolore di Conte aveva probabilmente voglia di condividere con la propria gente un successo che, durante in periodo Covid, non era stato possibile celebrare a dovere. Sull’account Instagram della Curva Nord, il settore più caldo del tifo neroblù, sono comparse storie in cui si vedono alcuni calciatori unirsi alla gioia e ai canti dei. A guidare la delegazione c’è ovviamente Federico, milanese eista dichiarato, ...

(Adnkronos) – L’ Inter vince lo Scudetto 2023-2024. I nerazzurri sono campioni d’Italia per la ventesima volta grazie alla vittoria per 2-1 nel derby con il Milan e la festa può cominciare. Migliaia di tifosi si radunano a piazza Duomo per celebrare il trionfo. L'articolo Scudetto Inter , la festa dei tifosi a piazza Duomo – Video proviene da Ildenaro.it. (ildenaro)

«Noi siamo figli delle stelle». È il tripudio dei tifosi dell' Inter al termine del derby vinto contro il Milan a San Siro, il sesto di fila (serie iniziata nel gennaio 2023 in... (ilmattino)

È tutto vero: ieri sera l’ Inter ha vinto lo Scudetto della seconda stella! Festeggiato, in piena notte, con la squadra e migliaia di tifosi in piazza Duomo. In attesa delle celebrazioni ufficiali con il pullman scoperto, per le quali sono attese novità nelle prossime ore. Ecco i VIDEO del nostro inviato. IL MOMENTO TANTO ATTESO – È stata una notte lunghissima, che non si potrà mai dimenticare, dove è valsa la pena fare le ore piccole. Perché ... (inter-news)

La Milano nerazzurra si riversa in strada: è Festa grande - Migliaia di tifosi in piazza Duomo: niente pullman scoperto per la squadra. Anche a causa del maltempo, è stato rinviato a martedì.dire

Notte di Festa a Milano: l’Inter è campione d’Italia - L’Inter conquista la seconda stella: campione d’Italia nel derby. Le reti di Acerbi e Thuram nella stracittadina consegnano il tricolore ai nerazzurri.corrierenazionale

Inter Campione d'Italia, Festa grande in centro a Treviso. Brindisi doppio per il Club di Canizzano che compie 30 anni - Ascolta l'audio Anche a Rimini lunedì sera c’è stata la Festa per il ventesimo scudetto nerazzurro. Dopo il derby vinto 2-1 sul Milan che ha sancito la… Leggi ...informazione