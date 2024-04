Inter-Torino 2-0 - Calhanoglu decisivo | ora via alla festa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Termina con il punteggio di 2-0, sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-0. DOPPIO VANTAGGIO – Il secondo tempo inizia esattamente sulla falsa riga del primo, senza che nénéspingano particolarmente sull’acceleratore. O almeno così sembra, perché al minuto 49 Henrikh Mkhitaryan parte tutto solo in campo aperto e Tameze lo abbatte a due passi driga dell’area di rigore: cartellino giallo da parte dell’arbitro che però, chiamata al VAR, torna sulla sua decisione e mostra il cartellino rosso per il giocatore deldopo il fallo da ultimo uomo. A questo punto i nerazzurri iniziano a spingere sull’acceleratore e al 56? un’azione orchestrata da Lautaro ...