Calhanoglu - che rivincita! In Inter-Torino raggiunge il capocannoniere… Del Milan!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Se servissero ulteriori dati per sottolineare tutta la differenza tra l’e le altre squadre in questo campionato, una su tutte il, basta vedere i numeri di Hakan. Che, da regista, inha raggiunto il numero di gol del capocannoniere rossonero, ovvero Olivier Giroud.– Come se non bastasse lo scudetto numero venti alzato in faccia nel derby, Hakancontinua a prendersi rivincite su rivincite sul suo ex club, il. Con la doppietta arrivata oggi in, il centrocampista turco migliora ulteriormente i suoi numeri in campionato. Sono infatti tredici i gol messi a segno in Serie A, e non soltanto su calcio di rigore. Ma cosa c’entrano i rossoneri in tutto ...