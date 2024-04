Calcio Uisp a 11 | sale il Castelnuovo - retrocedono Filattier - Bagnone e Delta del Caprio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) La Spezia, 22 aprile 2024 – Tutto rimandato a sabato prossimo, quando l'Amatori Per Lucio ospiterà il Comano nella semifinale di ritorno: lì si deciderà la finalista dela 11 provinciale. Sì, perché nell'andata, in casa del Comano, è finita 0-0. Verdetti, nella Lega della Spezia e della Valdimagra, per quanto riguarda i playout del Girone 1: dopo lo 0-0 dell'andata, ecco Il Ritrovo Filetto piegare l'Amatoria per 4-0 (Portascarta A. (2), Giromini F., Figaroli F.), facendolo retrocedere nel Girone 2; stessa sorte anche per ilche, dopo l'1-1 dell'andata, viene battuto 4-2 (Marinari M. (2), Schembri G., Cucurnia P.; Verrieri J. (2)), dal Cpo Ortonovo Agriturismo La Sarticola. Dal Girone 2, invece,l'Amatori: termina 1-1 con lo Sporting Bacco ...