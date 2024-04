Busta paga con il 1° maggio | chi riceverà il sostanzioso aumento

(Di domenica 28 aprile 2024) Si avvicina la festa del lavoratori e alcune categorie potranno ricevere unnella propria. Vediamo insieme chi riguarderà. Arriva una buona notizia per i lavoratori che potranno ricevere unnella propriail 12024. Con la guerra tra Ucraina e Russia e le tensioni crescenti tra Israele e Iran, l’economia mondiale sta subendo un duro colpo e le stime parlano di una prospettiva di crescita sotto la previsione. Inoltre l’inflazione sta facendo salire alle stelle i prezzi di alcuni beni di consumo con l’oro che ha raggiunto i massimi livelli. Ci saranno aumenti inper alcuni lavoratori per il 1– city.rumors.itUna situazione che pesa direttamente sulle tasche ...

Nell’anno corrente sarà concesso scegliere l’AdE per il Rimborso IRPEF pur avendo un sostituto d’imposta. Approfondiamo la novità. I contribuenti si preparano a compilare il modello 730 per ricevere l’eventuale Rimborso IRPEF direttamente in busta paga o sul cedolino della pensione oppure sul ... Continua a leggere>>

Con l’avvicinarsi della festività del 25 aprile , celebrata come giornata della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, la domanda prevalente tra i lavoratori riguarda l’impatto finanziario sulle loro buste paga . In virtù del suo status di festività nazionale, l’anniversario della Liberazione ... Continua a leggere>>

Le stime del governo Meloni continuano a non stare dietro ai costi del Superbonus . Dopo ogni nuovo aggiornamento, in negativo, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, usa un nuovo appellativo per descrivere l'impatto economico dell'agevolazione edilizia sui conti dello Stato: l'ultimo è... Continua a leggere>>

“Precarietà, paghe irregolari e soldi fuori busta. Ecco come si lavora nei supermercati di Roma” - Contratti precari, stipendi che spesso arrivano in ritardo con gli straordinari pagati fuori busta. Ansia e stress, con le lavoratrici a denunciare la mancanza di pagamenti regolari a differenza di ...

Continua a leggere>>

“Turni di 12 ore e stipendi in nero senza garanzie”. Lo sfruttamento dei lavoratori nei centri commerciali - Precariato, contratti che durano pochi mesi o settimane. Stipendi pagati in parte in busta paga e il resto in nero come rimborso spese. Turni massacranti fino a 11 ore, trasferimenti da un punto ...

Continua a leggere>>

Stipendi, servono 10 miliardi per il cuneo fiscale: sul tavolo Iva e tagli di spesa. Vale 100 euro in più in busta paga - L’attesa è grande. Dal vertice sul lavoro convocato per domani da Giorgia Meloni, i sindacati si aspettano di capire cosa accadrà alla misura regina decisa un anno fa dal ...

Continua a leggere>>