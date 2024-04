Aumenti in busta paga anche del 50% per il 25 aprile - come cambia lo stipendio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Con l’avvicinarsi della festività del 25, celebratagiornata della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, la domanda prevalente tra i lavoratori riguarda l’impatto finanziario sulle loro buste. In virtù del suo status di festività nazionale, l’anniversario della Liberazione d’Italia è un giorno retribuito per tutti i dipendenti secondo i termini di ogni contratto di lavoro. Pertanto, i lavoratori dipendenti riceveranno il corrispettivo in. Per coloro che sono chiamati a lavorare durante il 25, la giornata sarà retribuita con una maggiorazione, la cui entità dipende dalle disposizioni stabilite nei rispettivi contratti collettivi. Quali sono le regole e la gestione delle buste? Forniamo tutti i chiarimenti necessari. Quando spetta ...