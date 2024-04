In nessuna delle grandi città italiane un single può permettersi un bilocale in affitto. Inizia così l'ultimo report di Immobiliare.it che, condito con dati di altri report nazionali, dà uno spaccato preoccupante dello scenario italiano. Anche una coppia se la passa davvero male. Il 70,8% delle ... Continua a leggere>>

In nessuna delle grandi città italiane un single può permettersi un bilocale in affitto. Inizia così l'ultimo report di Immobiliare.it che, condito con dati di altri report nazionali, dà uno spaccato preoccupante dello scenario italiano. Anche una coppia se la passa davvero male. Il 70,8% delle ... Continua a leggere>>

In nessuna delle grandi città italiane un single può permettersi un bilocale in affitto. Inizia così l'ultimo report di Immobiliare.it che, condito con dati di altri report nazionali, dà uno spaccato preoccupante dello scenario italiano. Anche una coppia se la passa davvero male. Il 70,8% delle ... Continua a leggere>>

stipendi, servono 10 miliardi per il cuneo fiscale: sul tavolo Iva e tagli di spesa. Vale 100 euro in più in busta paga - Inoltre con il rinnovo di molti contratti gli stipendi stanno salendo per conto proprio. Un dibattito, anche se ancora molto sottotraccia, insomma, si è aperto.

Continua a leggere>>

TS - Mercato da 100 milioni, servono risorse: l'Inter fa la conta dei cedibili e punta tre obiettivi - L'Inter cerca risorse per finanziare un mercato potenzialmente da 100 milioni di euro, ma senza sacrificare nessun big. Ausilio e Baccin, spiega Tuttosport, sono già al lavoro. Già presi Zielinski e T ...

Continua a leggere>>

ADAMO / TERAMANI GODETE, GIANGUIDO HA AUMENTATO I VOSTRI stipendi… LO DICE IL PIÙ RICCO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Nel suo tentativo di dare segni della propria esistenza, il consigliere comunale Luca Malavolta affida alla storia, senza che la storia ne sentisse minimamente il bisogno, una pagina indimenticabile.

Continua a leggere>>