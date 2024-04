Bonanni | Il Milan ha deluso solo in Europa Ai tifosi non va giù …

bonanni: “Non direi fallimento milan, in campionato non poteva fare di più: Inter più forte” - "Il milan ha deluso in Europa, non in campionato, di più in Serie A non si poteva fare. I punti di distacco sono tanti dall'Inter, ma quest'anno l'Inter è molto più forte delle altre. In Europa League ...

bonanni difende Pioli: «Critiche ingiuste, paga soprattutto un aspetto in particolare» - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex calciatore e tecnico Massimo bonanni ha difeso il lavoro di Pioli al milan Le parole a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell’ex calciatore e tecnico ...

bonanni: “A fine anno Pioli andrà via, ingiusto dire che ha fallito!” - Massimo bonanni ha commentato la stagione del milan e l’addio ormai certo di Stefano Pioli al termine della stagione ...

