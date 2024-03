Bonanni | “Milan-Roma in Europa League? Sfida alla pari L’Atalanta…”

L'ex calciatore Massimo Bonanni , ospite a TMW Radio, ha parlato di Milan-Atalanta , gara in programma domenica sera a San Siro (pianetamilan)

Nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Massimo Bonanni . Uno degli argomenti il Milan e in particolare Rafael Leao (pianetamilan)

CAMOLESE, Spero di vedere finali tutte italiane. I viola...

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’allenatore Giancarlo Camolese. In Europa League Milan-Roma e Atalanta-Liverpool.firenzeviola

Verso i quarti di Europa League 2023/2024: Atalanta, Milan e Roma in campo: La copertura tv dei sorteggi per i quarti di Europa League (ore 13) e Conference League (ore 14) sarà in diretta da Sky, sul canale 200 (Sky Sport 24). E… Leggi ...informazione

Bonanni: “Milan-Roma sfida alla pari! Inter da prime otto d’Europa”: Massimo Bonanni ha commentato i sorteggi di Europa League e la sfida tra Milan e Roma. L’inter è vale prime otto d’Europa. Il Milan si qualifica ai quarti di finale di Europa League imponendosi anche ...notiziemilan