Milan - Bonanni | Piol - Jovic non è una mossa da fenomeno Su Chukwueze…

Lettera/Paolo Bonanni sulle gare in giorno feriale: «Chi mi ripaga dell’abbonamento non utilizzabile per due volte di fila» - Lettera/Paolo Bonanni sulle gare in giorno feriale: «Chi mi ripaga dell'abbonamento non utilizzabile per due volte di fila» ...pianetagenoa1893

Bonanni verso il derby: “Milan, ieri finito un ciclo. L’unica salvezza era…” - Milan, ora sale l'attesa per il derby. E Pioli ha detto che del futuro se ne parlerà a fine stagione: 'Su Pioli io ho sempre pensato che l'unica ancora di salvezza era la vittoria dell'EL. E' finito u ...informazione

Bonanni svela: «Su Pioli ho sempre avuto questo presentimento». Poi critica un rossonero - Bonanni svela: «Su Pioli ho sempre avuto questo presentimento». Poi critica un rossonero: le sue dichiarazioni Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in c ...milannews24