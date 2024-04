La Roma cade contro il Bologna per 1-3 Le pagelle dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) Laper 3-1 sotto i gol delguidato da Thiago Motta. Una prestazione non all’altezza, poche le occasioni create e in più non sfruttate a dovere. Gli uomini di De Rossi soffrono il gioco dei Bolognesi, arrivando molto spesso al limite dell’area di rigore avversaria senza sapere sfruttare bene l’ultimo passaggio. Una prodezza di El Azzouzi porta in vantaggio i rossoblù, che poi trovano il raddoppio con l’assist di quest’ultimo e il gol di Zirkzee. Abraham fa fatica, complici sicuramente anche i pochi minuti nelle gambe, visto il lungo infortunio, Dybala prova ad accendersi ma purtroppo non riesce ad incidere. La ripresa vede unain miglioramento, dentro Karsdorp ed Azmoun, e proprio l’iraniano riesce a trovare il gol che ha il sapore di rimonta. Il gol dell’ex Leverkusen porterà entusiasmo per poco ...