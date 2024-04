Pagelle Roma-Bologna - i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

Le Pagelle di Roma-Bologna 1-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i felsinei trovano una vittoria roboante in casa di una diretta concorrente in gran forma e così facendo riescono davvero a compiere un passo forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions. Nel primo tempo segnano El Azzouzi con una splendida bicicletta e poi anche ... (sportface)