Haley esce di scena | a novembre il ritorno di Biden-Trump

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L'uscita didi Nikki, che ha annunciato la sospensione della sua campagna per la nomination repubblicana, apre definitivamente la strada al rematch tra Donalde Joe. È la conseguenza inevitabile del Super Tuesday, che ha consegnato al presidente Usa e al suo predecessore una lunga scia di vittorie e un cospicuo bottino di candidati per le rispettive convention estive.non ha dato il suo endorsement all'ex presidente nel discorso tenuto a Charleston, in South Carolina. Invece, lo ha sfidato a ottenere il sostegno dei repubblicani moderati e degli elettori indipendenti che la sostenevano. «Spetta ora a Donaldguadagnare i voti di coloro che, nel nostro partito e al di fuori di esso, non lo hanno sostenuto. E spero che lo faccia», ha detto. «Nella ...

