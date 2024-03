Meloni conquista Biden Sorprendente affinità | il retroscena che spazza via le critiche

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 2 marzo 2024) “si unisce a un'alleata improbabile per difendere l'Ucraina”. È questo il titolo dell'articolo che il New York Times dedica all'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano e Giorgia, della quale ha bisogno mentre al Congresso restano bloccati gli aiuti a Kiev. “Il tono caloroso, che si discosta nettamente dalla valutazione cheaveva dato della premier al momento della sua elezione, si è esteso a una serie di fronti di politica estera”, sottolinea il quotidiano americano, secondo cui i due leader “hanno cercato di mostrarsi uniti su temi come le migrazioni e il tentativo di prevenire una guerra più ampia in Medio Oriente”. Il New York Times, che già nei giorni scorsi aveva definito“leader influente e credibile”, scrive che nella premier italiana ...