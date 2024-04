Basket - va al CUS Pisa su Carrara anche gara due dei play-out per la permanenza in C

Pisa , 21 aprile 2024 – Inizia con il piede giusto il Cosmocare CUS Pisa , che, in gara uno del primo turno dei play-out per la permanenza in serie C, supera di misura il Centro Mini Basket Carrara , al termine di quaranta minuti molto combattuti, in cui le due squadre si sono alternate al comando, con ... Continua a leggere>>

Pisa, 19 aprile 2024 – Al via i play-out per la permanenza in serie C, con un colpo di scena iniziale per il Cosmocare CUS Pisa, che, nonostante abbia conquistato sul campo la miglior posizione di accesso agli spareggi per la permanenza in categoria, a causa di una discutibile (almeno nei tempi), ...

