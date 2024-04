Basket Serie C regionale Gara-due dei playout Cmc ancora a Pisa a caccia del pareggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Partita di appello per il Cmc che questa sera (ore 21) torna sotto la torre diper-due deidiC contro il Cus. Dopo il ko di sabato (72-69) in-uno, i biancocelesti di coach Michele Bertieri sono costretti a vincere per rimettere in parità il lungo scontro con ini (si gioca sulla distanza delle 5 partite e chi perde retrocede) e per poi sfruttare il fattore campo nelle due gare casalinghe che seguiranno le prime due partite giocate fuori casa. Nella eventualità di sconfitta, andare sullo 0-2 complicherebbe moltissimo la salvezza. Nell’estenuante confronto non sono prese in considerazione le eventuali differenze canestri, quindi al Cmc basterà vincere anche di un solo punto. "E’ stata una partita equilibrata e tesa, loro hanno difeso bene e ci hanno ...