Auto elettriche - come funzionano e quanto costano i power bank per la ricarica portatile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 aprile 2024) C’è una soluzione alla cosiddetta «range anxiety», la paura dei possessori didi non riuscire a trovare una colonnina diprima che la batteria si esaurisca. Si tratta delle batterie portatili, uno strumento che oggi viene impiegato soprattutto in casi di emergenza – ad esempio se si verifica un’interruzione della rete dipubblica – oppure in tutti quei luoghi remoti o non serviti da infrastrutture fisse di. Tra le poche aziende che si occupano di questa soluzione c’è anche l’italiana E-Gap, la prima in Europa a introdurre un servizio dirapida attraverso dei van cheveri e propri centri dimobile. Un «» ...