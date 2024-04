Disastro auto elettriche | le stime che certificano il fallimento

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 26 aprile 2024) È un periodaccio per i fanatici della religione green. Le brutte notizie si susseguono e l’ultima novità riguarda le, emblema dell’integralismo del mondo verde. Il mercato è fermo, una brusca frenata che ha costretto i principali attori a rivedere le strategie e gli inventi. Addio ai piani ambiziosi, ad oggi aumentano solo le immatricolazioni di vetture a benzina e diesel. Secondo quanto emerge dall’aggiornamento infra-annuale del Globalmotive Outlook di AlixPartners, la domanda dialla spina aumenta con tassi inferiori alle attese. I numeri parlano chiaro: nel 2024 il mercato globale dell’dovrebbe recuperare i volumi pre-Covid soprattutto per merito della Cina. Ma in Europa lesono in grossa ...