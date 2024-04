Israele | ondata di attacchi in Libano dopo il lancio di diversi razzi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’aeronautica Israeliana colpisce siti didie Miliziani Hezbollah nel sud del. L’esercito israeliano conduce un azione di risposta Nel mezzo di una crescente tensione nella regione, l’esercito israeliano (IDF) ha annunciato di aver condotto un’operazione mirata nel sud del, prendendo di mira siti utilizzati per ildicontro. L’azione è stata una risposta diretta agliprecedenti contro l’area settentrionale di Shomera. Secondo quanto riportato dai media israeliani, l’aeronautica militare israeliana ha colpito un sito a Tayr Harfa, nel sud del, pocoessere stato utilizzato per un attacco contro l’area settentrionale di Shomera nella notte ...

