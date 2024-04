Atletica | record italiano per Eloisa Coiro nei 600 metri - bene Tecuceanu nei 1000

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024)italiana in pista alla Walk&Middle Distance Night dell’Arena di Milano.nei 600per. L’azzurra corre in 1:25.73 superando l’1:26.16 di Elisa Cusma del 2010. Primato nazionale under 23, sempre nei 600, anche per Francesco Pernici, che migliora ildi Donato Sabia del 1984 di un centesimo facendo segnare un ottimo 1:15.32. Nei 1500 l’attesa era soprattutto per Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre). Vince, invece, Federica Del Buono (Carabinieri) autrice di una prova coraggiosa, tutta di testa, completata in 4:05.21, sprintando per respingere il tentativo di rientro della francese Berenice Cleyet-Merle (4:05.38). L’annunciato faccia a faccia neitra ...