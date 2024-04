Crippa - l’uomo dei record domina nei 10 km | è il settimo primato italiano che porta a casa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Roma, 27 aprile 2024 –per Yemanche da oggi aggiunge alla sua collezione di primati anche quello dei 10 km su strada. A Herzogenaurach, in Germania, l’azzurro ha tagliato il traguardo a 27:08 sfiorando per un soffio anche ileuropeo, attualmente detenuto da Jimmy Gressier, per un solo secondo mancato. Intanto peròuna nuova vittoria demolendo il precedenteche apparteneva a Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli dal 2022 (27:50), firmando un progresso di 42 secondi sul precedente limite e di 55 secondi sulpersonale che aveva realizzato a Bolzano l’ultimo giorno dello scorso anno. Da stamattina, dunque, il trentino delle Fiamme Oro detiene ...