Alle 9 Crippa punta al record italiano nella 10 chilometri di marcia | tutti gli azzurri in gara Jacobs debutta coi big - Furlani salta tra i grandi

(Di sabato 27 aprile 2024) Comincia il galà della velocità. E gli invitati, sonogiganti dell’atletica, compreso il nostro Marcell, che oggi21,30 (ora italiana) farà segnare il suo debutto stagionale nei 100 metri. A Jacksonville, in Florida, il campione olimpico e continentale se la vedrà con avversari di primissimo piano come lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown, a 230 giorni dall’ultimadisputata a Zagabria lo scorso settembre. Ma in generale sarà un sabato di grande atletica con tantiin, a tre mesi dOlimpiadi di Parigi, quattro assi dell’atletica azzurra saranno impegnati in gare che serviranno soprattutto per testare i lavoro svolto durante l’inverno. Si parte dalla Seconda tappa in Cina ...

“A Parigi tutti vogliono battermi , tutti vogliono togliermi la corona dalla testa e metterla sulla loro. Perciò non vedo l’ora di arrivare ad agosto e provare a vincere di nuovo” . Così Marcell Jacobs in un’intervista all’Associated Press direttamente da Jacksonville, dove si sta allenando seguito ... Continua a leggere>>

