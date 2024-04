Chi è Antonio Scurati - lo scrittore che ha raccontato Mussolini

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 28 aprile 2024)è unoe giornalista italiano. Negli ultimi tempi il suo nome è rimbalzato da un titolo all’altro di giornali, telegiornali, social e trasmissioni televisive come non aveva mai fatto fino ad ora, nonostante il suo successo come. A dargli tanta visibilità non richiesta è il monologo censurato dalla Rai sul 25 aprile e l’antifascismo, poi letto dalla giornalista Serena Bortone. Ma chi è effettivamente, loche ha creato tanto scompiglio risvegliando, in qualche modo, il concetto stesso di Resistenza?nasce a Napoli il 25 giugno del 1969. I suoi studi e l’attività professionale, però, sono legati completamente alla città di Milano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...