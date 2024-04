Amici 23 | l’opinione di Chia sulla quarta puntata del serale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 14 aprile 2024) Sì, lo so che giunti alla ventritreesima edizione dinon dovremmo più stupirci di niente. E so anche che non solo non è stata la prima volta (ça va sans dire), ma ovviamente non sarà manco l’ultima che ci troveremo a sguazzare così audacemente nel pongoregolamento, figuriamoci. Ma posso dire lo stesso che ho trovato particolarmente imbarazzante l’ennesima sfacciatissima presa per leppe nei confronti dei telespettatori? Che tra chi segue il talent di Maria De Filippi non si annoverino unicamente astrofisici e letterati è cosa ovvia, certo. Ma non servono mica le doti della plurilaureata del Grande Fratello per capire che quello imbastito ieri sul finale delladelè stato solo un pacno tentativo di creare hype in un format che si trascina stancamente ...