Amici 23 | l’opinione di Chia sulla prima puntata del serale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 24 marzo 2024) Da qualche anno a questa parte ogni settembre l’originalissimo palinsesto di Mediaset ci propone due dei suoi programmi di punta, il Grande Fratello e. Due format che hanno in comune molto di più di quello che si potrebbe pensare, dato che traboccano disagio, doppiopesismi e magheggi da ogni pixel. Ma visto che il reality condotto da Alfonso Signorini riesce immancabilmente a catalizzare tutto lo sdegno del generalista (cit.), il talent di Maria De Filippi viene graziato finendo col passare quasi in sordina. Almeno fino al, ecco. Quando inizia iltutti i nodi vengono al pettine. E le pongate pure. Quest’anno pure più clamorose del solito, mi sa. Perché nonostante il programma stia diventando di un ripetitivo allarmante – tra quelle ridicole liti tra prof che avevano già stufato nel ’98 e quegli allievi tenuti in ...