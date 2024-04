Allegri dopo Juve-Milan | Futuro? Di sicuro non c' è niente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Torino, 27 aprile 2024 - "? Mi hanno insegnato che dinon c'è. A calcio si può giocare in tutti i modi, la rosa va valutata e la società lo farà". Sono parole, quelle pronunciate da Massimilianoal termine dintus-, andato in archivio sullo 0-0, che se non rappresentano un addio, certamente alimentano le voci di una possibile separazione fra le parti, con Thiago Motta considerato in pole per sostituirlo. Ma per il momento in casa bianconera c'è ancora da pensare al presente e ad una qualificazione alla prossima Champions League ancora da blindare. "Sono contento del lavoro dei ragazzi, avevamo due obiettivi e siamo vicini ad entrambi. Negli ultimi tre anni abbiamo perso due finali, vediamo se stavolta saremo più bravi e un pizzico più fortunati. ...