Juventus-Milan 0-0 - Allegri | Galeone non mi ha mai parlato di moduli Mio futuro? Nulla è sicuro

(Di sabato 27 aprile 2024) “Sostituzione normale, avevamo Milik e Kean in panchina. Vlahovic aveva fatto bene fino a quel momento, poi viene da tante partite. Non è che se uno viene sostituito e’ una bocciatura. Serviva gente più fresca davanti e quindi ho messo dentro Milik, Chiesa e McKennie, che sulle palle inattive poteva andare a chiudere. E’ stato bravo Pioli che ha invertito Florenzi su Chiesa e ha messo il ragazzo alto a chiudere su McKennie“. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo lo 0-0 contro ilche non sposta granché della stagione bianconera: “Se vinci vai a casa con un sapore diverso. Abbiamo perso tante gare creando occasioni. Nei dati che vedo abbiamo sempre quattro-cinque occasioni, come successo anche a Roma. Dobbiamo sbagliare meno passaggi, ma su questo stiamo lavorando. Su come rafforzare la squadra? Io ...

juventus-milan, Allegri: “Futuro Domanda da fare al club”. Pioli: “Successori Non leggo nulla” - juventus-milan, le parole di Massimiliano Allegri e Stefano Pioli ... È una sostituzione normale, avevamo Milik e Kean in panca. Non è che quando uno viene sostituito è una bocciatura, avevo bisogno ...

Continua a leggere>>

Capuano: “La Juve ha fatto molto di più per vincerla, Sportiello migliore in campo” - Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Giovanni Capuano, ha commentato sul suo profilo X lo 0-0 tra Juventus e Milan. Ecco le sue parole: "juventus-milan finisce pari e non si fa male nessuno.

Continua a leggere>>

Le pagelle di juventus-milan 0-0: Thiaw muro, Sportiello salva, bene Rabiot - SERIE A - Nella sfida all'Allianz Stadium tra la seconda e la terza della classe, finisce in pareggio. Merito di Sportiello e Thiaw, decisivi.

Continua a leggere>>