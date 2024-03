Juventus | Allegri | 'Sono sicuro | per la Champions ce la faremo I ragazzi siano orgogliosi e fiduciosi'

Tempo di esordi, ma anche di gare da ex per il nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor : non una, ma ben due partite contro la Juventus, prima... (calciomercato)

Lazio-Juventus: Marusic vicino al vantaggio, salva tutto McKennie | Diretta - Per la Juventus di Massimiliano Allegri, invece, i punti in campionato sono 59, tre in meno del Milan secondo e cinque in più della compagine guidata da Thiago Motta. Negli ultimi due mesi, in una ...msn

Lazio-Juventus 1-0: Marusic all'ultimo secondo. I bianconeri perdono e sono sempre più in crisi - Un colpo di testa di Marusic, all'ultimo secondo, condanna la Juventus all'ennesima sconfitta. Una sconfitta figlia di una gara sottotono ma giocata veramente per vincere. Complice anche le numerose ...torinotoday

Lazio, esordio vincente per Tudor: i biancocelesti superano 1-0 la Juventus allo scadere: segna Marusic di testa - Esordio subito fortunato per Tudor. Il nuovo allenatore della Lazio battezza la sua avventura nella Capitale da grande ex contro la Juventus e si porta a casa i 3 punti allo scadere. Tra scelte ...ilmessaggero