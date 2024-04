Allarme morbillo - i casi aumentano sempre di più | i dati parlano chiaro

(Di domenica 28 aprile 2024), idi più: gli ultimifin troppoUn vero e proprioquello che si sta verificando, in tutto il mondo, per quanto riguarda la questione del. Una epidemia che, con il passare del tempo, si sta diffondendodi più. Se ne è parlato a Barcellona nel corso dell’Escmid Global dove si sono riuniti i più importanti microbiologi clinici ed infettivologi a livello mondiale. Anche perché l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha rivelato gli ultimidel 2023. Numeri chee lasciano tutti senza parole....

Matteo Bassetti non usa giri di parole e di fatto spiega qual è la situazione in Liguria sul fronte del morbillo . "Qui in Liguria, a Genova in particolare, abbiamo in corso un inizio di epidemia di morbillo con 5 casi nell'ultima settimana, tutti non vaccinati, con età compresa tra 25 e 50 anni. ... Continua a leggere>>

«Questo è un bambino con il morbillo fotografato molti anni fa. È importante che i medici pensino al ritorno di questa malattia infettiva, sono infatti già molti i casi di morbillo a Genova. Come avevo detto tra i primi in Italia, prepariamoci a un'epidemia di morbillo che presto colpirà l'Italia. ... Continua a leggere>>

È boom di casi di Morbillo in Italia. L’allarme degli infettivologi, Matteo Bassetti e Pierluigi Lopalco: “Serve campagna di vaccinazione urgente”.Leggi anche: Le vittime collaterali delle “bombe intelligenti”: come funziona davvero la tecnologia in guerra I dati sui casi di Morbillo segnalati ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Matteo Bassetti lancia l’allarme , di nuovo. E invita a vaccinarsi , di nuovo. Questa volta per difendersi dall’epidemia di Morbillo , quella che, secondo il virologo divenuto noto durante la pandemia, raggiungerà livelli preoccupanti in estate. Di più, il primario ... Continua a leggere>>

Morbillo , adesso scatta l’ allarme : nel frattempo arriva il consiglio dell’esperto su come reagire Se non si tratta di un allarme poco ci manca. Fatto sta, però, che nel nostro Paese si è verificata una allarmante crescita dei casi di Morbillo . Basti pensare che nei primi tre mesi dell’anno è ... Continua a leggere>>

Milano – "Con la pandemia Covid c'è stata una diminuzione delle coperture vaccinali per la pertosse e il Morbillo , soprattutto nel 2020 e nelle zone più colpite. Poi c'è stata una ripresa delle immunizzazioni e ci siamo riavvicinati al 95% di copertura della popolazione per la pertosse e poco ... Continua a leggere>>

morbillo, nel mondo 321mila casi nel 2023, quasi raddoppiati rispetto al 2022 - Nel mondo sono in corso diverse epidemie di morbillo e alcuni focolai sono in aumento. I microbiologi clinici e gli infettivologi europei, e non solo, sono riuniti a Barcellona per l'Escmid Global, il ...

Simg, 'morbillo e pertosse in aumento anche in Italia, vaccinare bimbi e adulti’ - morbillo e pertosse sono in aumento in Europa e l’Italia non fa eccezione. I dati pubblicati dal Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc) in occasione della Settimana europea de ...

morbillo, casi in aumento: appello alle vaccinazioni - I casi di morbillo in Italia sono in aumento cosi come quelli per la tosse. La Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie lancia un appello affinchè ...

