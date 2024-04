Morbillo - è allarme tra gli adulti non vaccinati | Per gli over 60 è una malattia seria

Morbillo , adesso scatta l’ allarme : nel frattempo arriva il consiglio dell’esperto su come reagire Se non si tratta di un allarme poco ci manca. Fatto sta, però, che nel nostro Paese si è verificata una allarmante crescita dei casi di Morbillo . Basti pensare che nei primi tre mesi dell’anno è stata superata la soglia dei 200 contagi (per la precisione 213). Un aumento impressionante se si pensa che, lo scorso anno, ce ne sono stati solamente 15 ... (cityrumors)

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Matteo Bassetti lancia l’allarme , di nuovo. E invita a vaccinarsi , di nuovo. Questa volta per difendersi dall’epidemia di Morbillo , quella che, secondo il virologo divenuto noto durante la pandemia, raggiungerà livelli preoccupanti in estate. Di più, il primario del reparto di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova si meraviglia dell’assenza di posizione dei colleghi e dei rappresentanti ... (dayitalianews)

È boom di casi di Morbillo in Italia. L’allarme degli infettivologi, Matteo Bassetti e Pierluigi Lopalco: “Serve campagna di vaccinazione urgente”.Leggi anche: Le vittime collaterali delle “bombe intelligenti”: come funziona davvero la tecnologia in guerra I dati sui casi di Morbillo segnalati nei primi mesi dell’anno in Italia mettono in allarme gli esperti. Nel primo trimestre del 2024, come riferito dall’Iss nel bollettino della ... (thesocialpost)