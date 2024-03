Qui c' è l' inizio di una pandemia | morbillo | l' allarme di Bassetti

(Di martedì 26 marzo 2024) Matteonon usa giri di parole e di fatto spiega qual è la situazione in Liguria sul fronte del. "Qui in Liguria, a Genova in particolare, abbiamo in corso undi epidemia dicon 5 casi nell'ultima settimana, tutti non vaccinati, con età compresa tra 25 e 50 anni. Dobbiamo fare grande attenzione al: ci aspettiamo tanti focolai epidemici nei prossimi mesi e anche in estate potremmo ac'è l'vere una elevatissima diffusione perché c'è tantissima popolazione suscettibile", ha affermato all'Adnkronos Salute il primario di Malattie infettive del policlinico genovese San Martino. "Ci sono tutte le caratteristiche per parlare di una prossima epidemia in Italia - aggiunge preoccupato - copertura vaccinale inferiore al target, elevata circolazione ...

