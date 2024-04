Al Gandhi il campione mondiale Emanuele Lambertini

Il campione mondiale di scacchi e cofondatore del Free Russia Forum (Frf), Garry Kasparov , è stato arrestato in contumacia su ordine del Tribunale cittadino di Syktyvkar, in Russia , insieme a diversi altri attivisti, con l’accusa di creare una “comunità terroristica”, di finanziare “attività ... Continua a leggere>>

Un’impresa, un capolavoro, il match perfetto. Chiamatela come volete, ma la vittoria di Ryan Garcia sull’ormai ex imbattuto Devin Haney cambia completamente la carriera del pugile californiano. Al Barclays Center, Garcia manda al tappeto per ben tre volte il 25enne di San Francisco, imponendosi ...

Continua a leggere>>